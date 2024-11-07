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Овечкин – 1-я звезда матча с «Нэшвиллом»: победный гол, передача за 19:12. У него 8+8 в 12 играх

Капитан «Вашингтона» забросил победную шайбу на 51-й минуте и был признан первой звездой матча. 39-летний россиянин продлил голевую и результативную серии (6+5) до 5 игр.

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