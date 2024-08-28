Более 41,5 тыс. книг передали библиотеки и культурные центры Москвы в ЛНР и ДНР

Книги на русском языке отправляются на новые территории РФ С начала специальной военной операции библиотеки и культурные центры Москвы отправили более 41,5 тысячи книг в Луганскую и Донецкую народные республики.
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