Россиянам напомнили о праве школьников на бесплатные учебники

Все учебники и пособия выдаются школьникам во временное пользование Российские школы обязаны бесплатно обеспечивать детей учебниками, учебными пособиями и рядом учебно-методических материалов, необходимых для освоения образовательной программы.
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