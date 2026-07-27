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Россиянам напомнили о праве школьников на бесплатные учебники

Россиянам напомнили о праве школьников на бесплатные учебники

Все учебники и пособия выдаются школьникам во временное пользование Российские школы обязаны бесплатно обеспечивать детей учебниками, учебными пособиями и рядом учебно-методических материалов, необходимых для освоения образовательной программы.

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