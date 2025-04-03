Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»*

В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»*

На территории Запорожской области на степногорском направлении ликвидирован один из главарей украинской националистической организации «Правый сектор»* Михаил Алексеев, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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