В Запорожской области ликвидирован один из главарей «Правого сектора»*

На территории Запорожской области на степногорском направлении ликвидирован один из главарей украинской националистической организации «Правый сектор»* Михаил Алексеев, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.