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“Что остаётся мыши, как не пищать”, – Алиса Фрейндлих об Анне Нетребко

“Что остаётся мыши, как не пищать”, – Алиса Фрейндлих об Анне Нетребко

Актриса считает, что Нетребко не стоит сильно переживать. Алиса Фрейндлих, видимо, решила поддержать Анну, которую в последнее время захлестнули негативом.

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