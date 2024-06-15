Авиапассажирам не рекомендуют надевать черные носки во время полета

Бортпроводники предупреждают пассажиров о необходимости соблюдать правила одевания во время полета. Особое внимание следует уделить цвету нижнего белья, так как черные носки могут вызвать проблемы у экипажа, особенно на ночных рейсах.
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