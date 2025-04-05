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Производитель лекарств от диабета подал в суд на передачу "Большие девочки"

Производитель лекарств от диабета подал в суд на передачу "Большие девочки"

Фармкомпания усмотрела в передаче унижение полных людей и пропаганду калечащих методов похудения. По мнению эндокринологов компании, участницы с лишним весом выполняют кардиотренировки и другие упражнения, к которым они не готовы.

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