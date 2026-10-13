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Царьград

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Как в вакцину для собак занесли смертельный вирус: Три главные версии

Как в вакцину для собак занесли смертельный вирус: Три главные версии

Как в вакцину для собак занесли смертельный вирус? Есть три главные версии. Их в прямом эфире обозначила врач-эпизоотолог Светлана Щепёткина.

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