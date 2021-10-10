Мировое обозрение

60 подписчиков

Червоненко: ГТС Украины не сможет поставлять газ в города страны без транзита из России

Червоненко: ГТС Украины не сможет поставлять газ в города страны без транзита из России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала "НАШ", что Украину ждет трагедия, если из-за ошибочной политики Киева прекратится транзит российского газа по ГТС страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх