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Аргументы и Факты

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Стартовал V Международный фестиваль детского кино «Хрустальный ИсточникЪ»

Стартовал V Международный фестиваль детского кино «Хрустальный ИсточникЪ»

В Ессентуках стартовал V Международный фестиваль детского кино «Хрустальный ИсточникЪ».Гостями церемонии открытия стали актёры Роман Курцын, Эвелина Бледанс, режиссёры Елена Николаева, Марк Горобец, Вера Сторожева, Игорь Волошин.

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