На бывшем предприятии компании Nissan в Санкт-Петербурге сейчас выпускают кроссоверы XCite X-Cross 7

﻿﻿Перед входом предприятия на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге до сих пор нет логотипа XCite, но есть памятная табличка «15 лет со дня основания автомобильного завода», так как именно здесь производятся автомобили Nissan началось в 2009 году.