Когда смотришь на ряды автомобилей, приезжающих в мастерскую, невольно замечаешь одну закономерность: среди проектов, которые люди строят всерьёз и надолго, очень много японских машин из девяностых и начала двухтысячных.
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