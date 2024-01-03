Их нравы: американский священник пытался засунуть голову коллеги жены во фритюрницу

Пастора из США обвинили в попытке засунуть голову коллеги его жены во фритюрницу. Священнослужитель Дуэйн Уэйден был арестован 28 декабря после посещения McDonald’s в Хай-Пойнте (штат Северная Каролина,) где его супруга проходила обучение.