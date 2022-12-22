Отделение Социального Фонда России в Ялте начнёт работу в новом здании в январе

В центре Ялты, на улице Киевской, готовится к открытию единый офис клиентской службы Социального фонда России (в эту организацию с 1 января объединят Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования), сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
В центре Ялты, на улице Киевской, готовится к открытию единый офис клиентской службы Социального фонда России (в эту организацию с 1 января объединят Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования), сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
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