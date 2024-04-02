Если бы пересадка мозга, как в фильме “Бедные-несчастные”, была возможна, вот чтобы происходило

Последний, самый неопределенный период – это последствия. И список предположений здесь бесконечен. Придет ли пациент в сознание? Сможет ли он думать? Двигаться? Дышать? Как тело отреагирует на новый мозг? В 2015 году нейрохирург Серджио Канаверо объявил, что вскоре он сможет провести первую в мире операцию по пересадке человеческой головы.