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В Италии может появиться "маленькая Америка". Деревня в Сардинии зазывает к себе антитрамповских эмигрантов

В Италии может появиться "маленькая Америка". Деревня в Сардинии зазывает к себе антитрамповских эмигрантов

Если на Манхеттене есть "Маленькая Италия", то в Италии в скором времени может появиться "маленькая Америка".

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