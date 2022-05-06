Ванилла SU

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6 лучших корейских увлажняющих средств, которые превосходят все ожидания

6 лучших корейских увлажняющих средств, которые превосходят все ожидания

 Корейский уход во многом отличается от классического ухода, к которому мы привыкли. Включает в себя использование более 12 различных продуктов, среди которых и увлажняющие средства, которые являются одними из лучших косметических средств в мире.

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