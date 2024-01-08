В Керчи в Рождественскую ночь тушили кинотеатр «Украина»

Пожар в кинотеатре "Украина" в Керчи произошел в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщается в тг Оперативная Керчь: "Жители близлежащих домов почувствовали едкий запах гари и увидели клубы дыма, которые выходили из окон кинотеатра.