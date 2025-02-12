Несколько детей отравились котлетами в школьной столовой на Камчатке

Global Look Press/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Следственный Комитет России проводит проверку по факту отравления детей в школьной столовой в Петропавловске-Камчатском, сообщили в пресс-службе СК РФ Камчатского края.
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