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Несколько детей отравились котлетами в школьной столовой на Камчатке

Несколько детей отравились котлетами в школьной столовой на Камчатке

Global Look Press/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Следственный Комитет России проводит проверку по факту отравления детей в школьной столовой в Петропавловске-Камчатском, сообщили в пресс-службе СК РФ Камчатского края.

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