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Дугин возглавил научный центр имени Ильина. Студенты против — и Дугина, и Ильина

Дугин возглавил научный центр имени Ильина. Студенты против — и Дугина, и Ильина

Ультраконсервативный философ Александр Дугин возглавил Высшую политическую школу (ВПШ) при Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).

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Комментарии
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Алексей Тан
ЭТО ЧИСТКА!!!.... ЭТО НАЧАЛО!... наведения порядка в НАШЕЙ Российской высшей школе!... и понятны вопли и стенания.. о так называемых &quot;правах&quot; и &quot;свобод&quot;, ... обычно так визжат и стенают КРЫСЫ... (разносчики различных зараз)... когда их изгоняют из различных зернохранилищ и крупных жилых зданий. (Банков, ТВ центров и др. залов.).
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36 мин.
Алексей Тан
Предполагается, что проверке будут подвергнуты философия, история, политология, социология, педагогика, юриспруденция, антропология, культурология, этнология, психология, филология и религиоведение.======= А это &quot;любимые, любимые&quot; дисциплины... ИНОРОДЦЕВ... позволяющие им убивать, другие культуры... чужих для ИУДЕЕВ народов.
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26 мин.

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