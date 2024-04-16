Дугин возглавил научный центр имени Ильина. Студенты против — и Дугина, и Ильина

Алексей Тан

ЭТО ЧИСТКА!!!.... ЭТО НАЧАЛО!... наведения порядка в НАШЕЙ Российской высшей школе!... и понятны вопли и стенания.. о так называемых "правах" и "свобод", ... обычно так визжат и стенают КРЫСЫ... (разносчики различных зараз)... когда их изгоняют из различных зернохранилищ и крупных жилых зданий. (Банков, ТВ центров и др. залов.).