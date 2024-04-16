Ультраконсервативный философ Александр Дугин возглавил Высшую политическую школу (ВПШ) при Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).
Дугин возглавил научный центр имени Ильина. Студенты против — и Дугина, и Ильина
Комментарии
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Алексей Тан
ЭТО ЧИСТКА!!!.... ЭТО НАЧАЛО!... наведения порядка в НАШЕЙ Российской высшей школе!... и понятны вопли и стенания.. о так называемых "правах" и "свобод", ... обычно так визжат и стенают КРЫСЫ... (разносчики различных зараз)... когда их изгоняют из различных зернохранилищ и крупных жилых зданий. (Банков, ТВ центров и др. залов.).
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Алексей Тан
Предполагается, что проверке будут подвергнуты философия, история, политология, социология, педагогика, юриспруденция, антропология, культурология, этнология, психология, филология и религиоведение.======= А это "любимые, любимые" дисциплины... ИНОРОДЦЕВ... позволяющие им убивать, другие культуры... чужих для ИУДЕЕВ народов.
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