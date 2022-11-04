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Соболев о дисквалификации Абаскаля и Федотова: «Их не надо было наказывать. Это же эмоции»

Александр Соболев поделился мнением о дисквалификациях Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова. – Сейчас эмоции дерби с ЦСКА улеглись.

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