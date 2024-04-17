Дело о гибели журналистки Бабаевой передали в Симферопольский районный суд Крыма

В Симферопольский районный суд Крыма передали уголовное дело о гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой, заявил муж погибшей Евгений Двоскин, который проходит по делу как потерпевший.
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