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Дело о гибели журналистки Бабаевой передали в Симферопольский районный суд Крыма

Дело о гибели журналистки Бабаевой передали в Симферопольский районный суд Крыма

В Симферопольский районный суд Крыма передали уголовное дело о гибели экс-руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой, заявил муж погибшей Евгений Двоскин, который проходит по делу как потерпевший.

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