Федеральное агентство новостей №1

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Александр Вучич: Сербия не станет поддерживать антироссийские санкции до тех пор, пока остается независимой

Александр Вучич: Сербия не станет поддерживать антироссийские санкции до тех пор, пока остается независимой

Белград не поддержит антироссийские санкции и продолжит придерживаться своей позиции до тех пор, пока может сохранять независимую и самостоятельную политику.

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