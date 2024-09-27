Врач Левчук: если семья в Красноярском крае отравилась дихлофосом, детей бы спасли

На прошлой неделе под Красноярском отравилась семья, в том числе четверо детей. Все четверо детей умерли от отравления пока не установленным веществом, однако сейчас следствие работает над версией отравления инсектицидом, следы которого нашли в организмах детей.
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