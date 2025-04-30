СК опубликовал видео допроса устроивших взрыв в ХМАО украинских агентов

Следственный комитете по ХМАО опубликовал видео допроса устроивших взрыв в ХМАО украинских агентов. В ходе допроса задержанные признали вину в подготовке покушения на российского военнослужащего и подрыве бомбы в здании.
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