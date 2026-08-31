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Авторадио

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В меню школьников Казани внесли 12 новых блюд и тематические дни

В казанских школьных столовых с 1 сентября внедрят новое тематическое меню. В него введут 12 новых блюд, рассказала гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина.

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