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Газета.ру

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В Италии рабочий отработал на коллеге прием из тхэквондо и лишился работы

В Италии рабочий отработал на коллеге прием из тхэквондо и лишился работы

Сотрудник фабрики Ferrero в итальянской Альбе был уволен и оштрафован на €8000 после того, как применил прием тхэквондо к своему коллеге прямо во время рабочей смены, пишет Today.

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