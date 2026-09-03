В районе Ново-Переделкино на Боровском шоссе проходит капремонт жилого дома

В 2026 году в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда, проходят работы по обновлению жилого дома, расположенного по адресу шоссе Боровское, дом 37, корпус 3.
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