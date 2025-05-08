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Карл-Энтони Таунс: «У нас «Лучший игрок клатча» и один из лучших защитников в клатче»

«Нью-Йорк» добился уникального достижения, дважды подряд отыграв «-20» в плей-офф. Победу во втором матче (91:90, 2-0) принесли штрафные Джейлена Брансона и перехват Микэла Бриджеса на последних секундах встречи.

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