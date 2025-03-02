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С нами не соскучишься!

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Самые опасные группы всех времён

Самые опасные группы всех времён

Нет ничего более неубедительного, чем рок-музыкант, называющий себя опасным. На самом деле, настоящих рок-музыкантов — не привязанных к дому, необузданных, бунтарских и непригодных к семейной жизни — даже не заботят рейтинги вроде этого.

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