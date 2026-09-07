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Царьград

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Передрук сообщил о завершении дела гибели Шеренговской в Мурино

Передрук сообщил о завершении дела гибели Шеренговской в Мурино

Расследование гибели Ксении Шеренговской в Мурино завершено. Тело девушки нашли 25 января 2021 года. Подозреваемый Алексей Павловский не согласен с обвинениями.

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