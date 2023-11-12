Кино: Кто они - любимые женщины Мэттью Перри, который мечтал о семье, а ушёл в 55 в полном одиночестве: От Джулии Робертс до Молли Гурвиц

Талантливый актер с невероятной харизмой и удивительным обаянием, наделенный редким даром играть комедийные и драматическое роли, и имеющий множество поклонниц, был одинок в личной жизни, которая трагически оборвалась в октябре 2023 года.
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