Финансовая нестабильность: России грозит девальвация рубля в октябре Ольга ВайленкоВ октябре 2024 года экономику России ожидает новый этап девальвации рубля, который может привести к серьезным финансовым последствиям для граждан и бизнеса.
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