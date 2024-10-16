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  • Ольга и Иван SEIFERT
    Праздник 17 октяб...
  • Вовладар Даров
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  • alik3456 Джексон
    Если встретил этих уродов. Пописай на них сверху вниз... Душ обычно отрезвляет...Этикет квадроберо...

Финансовая нестабильность: России грозит девальвация рубля в октябре

Финансовая нестабильность: России грозит девальвация рубля в октябре

Финансовая нестабильность: России грозит девальвация рубля в октябре Ольга ВайленкоВ октябре 2024 года экономику России ожидает новый этап девальвации рубля, который может привести к серьезным финансовым последствиям для граждан и бизнеса.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Ненадо пугать народ, пуганные! Такими статьями пытаются сбить с пути, запугать кастрюлеголовые, не получится!!!!
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