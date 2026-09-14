Нас учили, что все началось с Большого взрыва. Большинство физиков так не считает

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Кажется, что современная физика уже разобралась хотя бы в основных принципах устройства Вселенной. Но крупнейший опрос ученых показал неожиданную картину: даже самые известные теории не получили уверенной поддержки большинства.