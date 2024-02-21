В Госдуме поддержали законопроект о Национальном словарном фонде

Комитет Госдумы по науке поддержал для принятия в первом чтении законопроект о создании Национального словарного фонда – единого цифрового ресурса с данными словарей русского языка, созданных за последние три века.
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