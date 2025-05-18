Пожар в отеле в Турции: прокуроры требуют сурового наказания

Прокуратура Турции требует сурового наказания для 32 человек, обвиняемых в связи с разрушительным пожаром, в результате которого погибли 78 человек в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в январе текущего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии