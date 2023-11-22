Открытая студия РИА «ФедералПресс» начинает работу на Международной неделе бизнеса в Уфе

УФА, 22 ноября, ФедералПресс. В столице Башкирии стартовал ХVI форум «Международная неделя бизнеса». Информационное агентство «ФедералПресс» является одним из главных информационных партнеров мероприятия.
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