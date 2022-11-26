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«Спартак» может не проиграть, а даже победить «Зенит». Динияр Билялетдинов о матче в Петербурге

Динияр Билялетдинов высказался в преддверии матча «Зенит» – «Спартак». Команды встретятся в воскресенье в рамках 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

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