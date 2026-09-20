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За ночь над Россией уничтожили 1110 украинских беспилотников

За ночь над Россией уничтожили 1110 украинских беспилотников

За минувшую ночь силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА на российские регионы и сбили 1110 вражеских беспилотников.

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