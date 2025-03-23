Автомобиль за полцены — никто не обещает, но иных вариантов нет

Аттракцион невиданной щедрости начнется, когда складские запасы легковушек у автодилеров перейдут в собственность банков Иван Рыбин На фото: стоянка новых автомобилей у дилерских центров в Москве (Фото: Василий Федосенко/ТАСС) Надежды на приход весны — мол, снег растает и народ ломанется за новыми машинками — не оправдались, напротив, продажи на российском рынке новых автомобилей значительно ухудшились по сравнению с февралём 2025 года.