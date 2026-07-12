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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жара в Европе "выключила" серверы российских хостингов

Жара в Европе "выключила" серверы российских хостингов

Сбой затронул несколько крупных хостинг-площадок — в результате часть сайтов оказалась недоступна В конце июня в Нидерландах температура поднялась почти до +40 °C, что нарушило работу серверов российских хостинговых компаний.

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