Жара в Европе "выключила" серверы российских хостингов

Сбой затронул несколько крупных хостинг-площадок — в результате часть сайтов оказалась недоступна В конце июня в Нидерландах температура поднялась почти до +40 °C, что нарушило работу серверов российских хостинговых компаний.
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