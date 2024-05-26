«Вброс» Reuters напомнил россиянам о «договорняках» 2022 года

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине - процессу, который должен привести к достижению целей специальной военной операции России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии