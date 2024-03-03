«Эксперт РА»: потери банков в 2024 году «произойдут в розничном сегменте»

По итогам 2024 года чистая прибыль банковского может снизиться на 13%, до 2,8 трлн рублей, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» «Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки».