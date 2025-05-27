Депутат Госдумы: некоторым россиянам в июне повысят выплаты на детей

Депутат Госдумы (фракция партии «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT рассказал, что в России в июне одним из ключевых нововведений станет увеличение пособий на детей для семей, чей доход не достигает уровня прожиточного минимума.