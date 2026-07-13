Банк России опубликовал официальные курсы валют на 14 июля 2026 года. Курс доллара снизился до 76,62 рубля, когда на 11 июля он составлял 76,66 рубля Курс евро составил 87,57 рубля, ранее он был 87,66 рубля.
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