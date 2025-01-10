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Царьград

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Дугин указал на знаковые события: "Происходит что-то невероятное"

Дугин указал на знаковые события: "Происходит что-то невероятное"

Русский философ Александр Дугин указал на знаковые события, одним из которых стало внезапное переобувание главы Facebook* Марка Цукерберга: "Происходит что-то невероятное" - " это гораздо фундаментальнее, чем покаяние Киркорова после голой вечеринки".

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