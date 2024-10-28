- Нет! Я не признаЮ и не признАю эти выборы! Несите другие! – рыдала француженка 72 лет от роду, прижимая к глазам вышитый батистовый платочек, щедро облитый французскими духами.
Дмитрий Песков: Это выбор грузинского народа
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Эту "президентку" за такие призывы надо арестовать.
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10 час.
М
Мария
Точно! Дать ей раскладушку и подселить в камеру к Саакашвили. Вдвоём им будет веселее. Будет о чём поговорить.
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9 час.
ВТ
Врам Тавризов
Последняя фраза у Пескова не нужна...
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5 час.
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