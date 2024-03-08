Россияне назвали самые любимые отечественные фильмы: какой жанр на первом месте ?

И если первые два называли чаще всего женщины, то последний стал популярным среди молодежи. Также среди любимых россияне называли А зори здесь тихие», «Ирония судьбы, или С легким паром!» , «Бриллиантовая рука», многосерийный фильм «17 мгновений весны» и «Офицеры».
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