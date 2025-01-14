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Скрытая операция "Ловушка на медведя". Битва за будущее России началась. Директива 75

Скрытая операция "Ловушка на медведя". Битва за будущее России началась. Директива 75

Если внимательно посмотреть на все действующие военные конфликты в мире на данный момент, то в активной фазе их аж 16 штук (всего 30 на всех континентах).

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