Лукашенко провёл "чистку": Должностей лишился ряд послов

Президент Белоруссии освободил от должностей послов своей страны в ФРГ, Швеции и Финляндии.Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, освобождающий от занимаемых должностей послов Минска в Швеции, Финляндии, ФРГ и Киргизии.