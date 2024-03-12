Лукашенко провёл "чистку": Должностей лишился ряд послов

Президент Белоруссии освободил от должностей послов своей страны в ФРГ, Швеции и Финляндии.Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, освобождающий от занимаемых должностей послов Минска в Швеции, Финляндии, ФРГ и Киргизии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии